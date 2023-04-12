В Бахмуте пограничники ликвидировали группу штурмовиков "Вагнера"

В Бахмуте пограничники уничтожили группу штурмовиков "Вагнера", которая пыталась незаметно приблизиться к позициям наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Более 20 штурмовиков из ППК "Вагнера" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Однако наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение. Вражеские силы скрылись в полуразрушенной застройке, однако по ней защитники нанесли удар".

Во время боя были ликвидированы 7 штурмовиков "Вагнера", 12 окупантов - ранены. Другие захватчики - сбежали.