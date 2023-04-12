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В Бахмуте пограничники ликвидировали группу штурмовиков "Вагнера"

Фото: в Бахмуте пограничники ликвидировали группу штурмовиков "Вагнера" (facebook.com/MinistryofDefenceUA
Автор: Сергей Пышкин

В Бахмуте пограничники уничтожили группу штурмовиков "Вагнера", которая пыталась незаметно приблизиться к позициям наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Более 20 штурмовиков из ППК "Вагнера" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Однако наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение. Вражеские силы скрылись в полуразрушенной застройке, однако по ней защитники нанесли удар".

Во время боя были ликвидированы 7 штурмовиков "Вагнера", 12 окупантов - ранены. Другие захватчики - сбежали.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командир отдельного батальона отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ подполковник Александр Жарский рассказал о том, как нашим воинам удалось удерживать позиции под Бахмутом.

Как пояснила замминистра обороны Анна Маляр, покинуть Бахмут означает допустить врага вглубь нашей страны.

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