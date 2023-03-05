У Бахмуті за минулу добу від російських обстрілів загинули двоє осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його даними, через атаки та обстріли російських окупантів протягом минулої доби поранення отримали семеро жителів Донецької області.

Всього підтверджено близько 1398 жертв серед жителів Донецької області, які загинули внаслідок російського вторгнення. Ще 3126 осіб отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначає Кириленко.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких 8-місячна дитина.

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