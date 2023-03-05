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В Бахмуте за минувшие сутки от российских обстрелов погибли два человека

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Бахмут, Воскресенье 05 марта 2023 08:27
В Бахмуте за минувшие сутки от российских обстрелов погибли два человека Фото: в Бахмуте вчера погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Двое жителей Бахмута (Донецкая область) погибли в результате вражеских обстрелов города вчера, 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его данным, из-за атак и обстрелов российских оккупантов за прошедшие сутки ранения получили семь жителей Донецкой области.

Всего подтверждено около 1398 жертв среди жителей Донецкой области, погибших в результате российского вторжения. Еще 3126 человек получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.

По состоянию на утро 5 марта известно уже о 13 погибших, среди которых 8-месячный ребенок.

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