В Бахмуте за минувшие сутки от российских обстрелов погибли два человека
Двое жителей Бахмута (Донецкая область) погибли в результате вражеских обстрелов города вчера, 4 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
По его данным, из-за атак и обстрелов российских оккупантов за прошедшие сутки ранения получили семь жителей Донецкой области.
Всего подтверждено около 1398 жертв среди жителей Донецкой области, погибших в результате российского вторжения. Еще 3126 человек получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.
По состоянию на утро 5 марта известно уже о 13 погибших, среди которых 8-месячный ребенок.
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