У Бахмуті близько 10 тисяч людей "доведено до межі існування", - Червоний Хрест

"Близько 10 тисяч мирних жителів України, багато з яких літні та з обмеженими можливостями, чіпляються за життя у Бахмуті. Вони живуть у дуже жахливих умовах, проводячи майже цілі дні під інтенсивним обстрілом у сховищах", - повідомив представник Червоного Хреста Умар Хан.

Він наголосив, що людей там "доведено до межі існування". Їм доводиться виявляти неймовірну стійкість, щоби вижити.

Крім того, Хан сказав, що був вражений масштабами руйнувань у Бахмуті.

"Будинки знищені бойовим вогнем, дахи зірвані, багатоквартирні будинки усіяні дірками. Постійна загроза розривів снарядів, бомб - і деякі люди й досі живуть у сховищах, намагаючись вижити у цих напружених бойових діях", - додав представник Червоного Хреста.