У Бахмуті близько 10 тисяч людей "доведено до межі існування", - Червоний Хрест

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, у Бахмуті та його околицях близько 10 тисяч українських мирних жителів "доведено до межі свого існування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Близько 10 тисяч мирних жителів України, багато з яких літні та з обмеженими можливостями, чіпляються за життя у Бахмуті. Вони живуть у дуже жахливих умовах, проводячи майже цілі дні під інтенсивним обстрілом у сховищах", - повідомив представник Червоного Хреста Умар Хан.
Він наголосив, що людей там "доведено до межі існування". Їм доводиться виявляти неймовірну стійкість, щоби вижити.
Крім того, Хан сказав, що був вражений масштабами руйнувань у Бахмуті.
"Будинки знищені бойовим вогнем, дахи зірвані, багатоквартирні будинки усіяні дірками. Постійна загроза розривів снарядів, бомб - і деякі люди й досі живуть у сховищах, намагаючись вижити у цих напружених бойових діях", - додав представник Червоного Хреста.
Нагадаємо, прикордонники показали, як зараз виглядає Бахмут. Російські солдати продовжують постійно обстрілювати місто. На кадрах видно зруйновані внаслідок російської агресії багатоповерхівки.
Також раніше ми писали, що російські окупанти проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута.
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