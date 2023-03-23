"Вагнерівці" депортують мешканців передмістя Бахмута до Росії, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляється, "вагнерівці" спершу вивозять людей у захоплені райони Луганської області. Там мешканці проходять фільтрацію, після чого їх депортують до Пєрмі й інших віддалених регіонів Росії.

В ЦНС зазначили, що Росія користуючись бойовими діями, які сама й розв'язала, депортує місцеве населення під намірами евакуації. Після чого асимілює українців у віддалених районах "імперії", адже ті тепер залежні від окупантів.