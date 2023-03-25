В Бахмуте около 10 тысяч человек "доведены до предела существования", - Красный Крест

По данным Международного комитета Красного Креста, в Бахмуте и его окрестностях около 10 тысяч украинских мирных жителей "доведены до предела своего существования".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Около 10 тысяч мирных жителей Украины, многие пожилые и с ограниченными возможностями, цепляются за жизнь в Бахмуте. Они живут в очень ужасных условиях, проводя почти целые дни под интенсивным обстрелом в хранилищах", - сообщил представитель Красного Креста Умар Хан.
Он подчеркнул, что люди там "доведены до предела существования". Им приходится проявлять невероятную стойкость, чтобы выжить.
Кроме того, Хан сказал, что был поражен масштабами разрушений в Бахмуте.
"Дома уничтожены боевым огнем, крыши сорваны, многоквартирные дома усеяны дырами. Постоянная угроза разрывов снарядов, бомб - и некоторые люди до сих пор живут в хранилищах, пытаясь выжить в этих напряженных боевых действиях", - добавил представитель Красного Креста.
Напомним, пограничники показали, как сейчас выглядит Бахмут. Российские солдаты продолжают постоянно обстреливать город. На кадрах видны разрушенные в результате российской агрессии многоэтажки.
Также ранее мы писали, что российские кафиры проводят принудительную депортацию жителей пригорода Бахмута.
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