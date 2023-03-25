В Бахмуте около 10 тысяч человек "доведены до предела существования", - Красный Крест

"Около 10 тысяч мирных жителей Украины, многие пожилые и с ограниченными возможностями, цепляются за жизнь в Бахмуте. Они живут в очень ужасных условиях, проводя почти целые дни под интенсивным обстрелом в хранилищах", - сообщил представитель Красного Креста Умар Хан.

Он подчеркнул, что люди там "доведены до предела существования". Им приходится проявлять невероятную стойкость, чтобы выжить.

Кроме того, Хан сказал, что был поражен масштабами разрушений в Бахмуте.

"Дома уничтожены боевым огнем, крыши сорваны, многоквартирные дома усеяны дырами. Постоянная угроза разрывов снарядов, бомб - и некоторые люди до сих пор живут в хранилищах, пытаясь выжить в этих напряженных боевых действиях", - добавил представитель Красного Креста.