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В Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ

Фото: в Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего юношу, который предоставлял врагу места расположения артиллерии в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следователей, в течение июня-августа 2022 года 16-летний парень, сотрудничал с представителями России.

"Правонарушитель передавал врагу через мессенджер координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений ВСУ в Бахмуте и Бахмутском районе", - говорится в сообщении.

Суд арестовал парня, а за содеянное ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что ранее СБУ задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области.

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