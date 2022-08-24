В Бахмуте задержали 16-летнего юношу, который передавал врагу данные о позициях ВСУ

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего юношу, который предоставлял врагу места расположения артиллерии в Бахмуте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
По данным следователей, в течение июня-августа 2022 года 16-летний парень, сотрудничал с представителями России.
"Правонарушитель передавал врагу через мессенджер координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений ВСУ в Бахмуте и Бахмутском районе", - говорится в сообщении.
Суд арестовал парня, а за содеянное ему грозит до 8 лет заключения.
Напомним, что ранее СБУ задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области.
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