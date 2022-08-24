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У Бахмуті затримали 16-річного юнака, який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ

Фото: У Бахмуті затримали 16-річного юнака, який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки України затримала 16-річного юнака, який надавав ворогові місця розташування артилерії у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

За даними слідчих, протягом червня-серпня 2022 року 16-річний хлопець, співпрацював з представниками Росії.

"Правопорушник передавав ворогу через месенджер координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів ЗСУ у Бахмуті та Бахмутському районі", - йдеться у повідомленні.

Суд заарештував хлопця, а за скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала російського агента, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Донецькій області.

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Служба безпеки УкраїниДонецька областьБахмутВійна в Україні