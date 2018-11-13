В Бахмуте во время ограбления ювелирного магазина застрелили охранника

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Полиция разыскивает підрозрюваного и просит свидетелей сообщить необходимую информацию

В Бахмуте Донецкой области неизвестный во время нападения на ювелирный магазин выстрелил в охранника, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Сообщение о нападении на ювелирный магазин в полицию поступило около 16:40 от наряда Государственной службы охраны. По предварительной информации, мужчина в маске зашел в помещение магазина, застрелил сотрудника охраны и забрал ювелирные украшения.

"Полиция начала операцию по задержанию злоумышленника. На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители также обращаются к возможным свидетелям нападения с просьбой предоставить информацию о преступлении или подозреваемом и сообщить на линию 102. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: последствия ограбления магазина в Бахмуте (dn.npu.gov.ua)

Напомним, в октября 2018 года оперативники полиции Киева задержали в Одессе одного из участников разбойного нападения на столичный ювелирный магазин, в результате которого погиб охранник. Задержанный оказался гражданином России. Через 11 дней в Киеве полицейские задержали еще одного соучастника нападения на ювелирный магазин. Задержанный также оказался гражданином Российской Федерации.

Отметим, нападение на ювелирный магазин в Киеве произошло в августе этого года. Тогда по меньшей мере трое злоумышленников ворвались в помещение и забрали ценности на большую сумму. Они также открыли стрельбу. Злоумышленники ранили охранника, который от полученных травм скончался.