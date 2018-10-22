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Поліція затримала ще одного росіянина, який напав на ювелірний магазин в Києві

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 17:57
Фото: затримання підозрюваного в розбійному нападі (npu.gov.ua)
Фото: затримання підозрюваного в розбійному нападі (npu.gov.ua)

Правоохоронці також встановили третього учасника розбійного нападу, внаслідок якого загинув охоронець магазину

У Києві поліцейські затримали ще одного співучасника нападу на ювелірний магазин, під час якого загинув охоронець. Затриманий виявився громадянином Російської Федерації (РФ), повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, чоловіка вже доставили до управління поліції. Йому оголосили про підозру у вбивстві та розбійному нападі.

За результатами проведено експертизи, саме цей фігурант розбійного нападу стріляв із автомата. Це громадянин РФ, 1984 року народження. Крищенко додав, що раніше у поле зору поліцейських він не потрапляв.

 

Фото: затримання підозрюваного в розбійному нападі (npu.gov.ua)

Також поліцейські встановили третього нападника на ювелірний магазин, і він теж є громадянином Росії.

"Після скоєння злочину відразу виїхав у Росію. Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук", - сказав Крищенко.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 11 жовтня 2018 оперативники поліції Києва затримали одного з учасників розбійного нападу на столичний ювелірний магазин, внаслідок якого загинув охоронець. Затриманому 36 років, він - громадянин Російської Федерації. Від слідства переховувався в Одесі.

Зазначимо, що напад на ювелірний магазин у Києві стався у серпні цього року. Тоді щонайменше троє зловмисників увірвалися в ювелірну крамницю та забрали цінності на велику суму. Вони також відкрили стрілянину. Зловмисники поранили охоронця, який від отриманих травм помер.

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