У Бахмуті під час пограбування ювелірного магазину застрелили охоронця

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Поліція розшукує підрозрюваного та просить свідків повідомити необхідну інформацію

У Бахмуті Донецької області невідомий під час нападу на ювелірний магазин вистрелив у охоронця, від чого той помер. Про це повідомляє РБК-україна із посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Повідомлення про напад на ювелірну крамницю до поліції надійшло близько 16:40 від наряду Державної служби охорони. За попередньою інформацією, чоловік у масці зайшов у приміщення магазину, застрелив співробітника охорони та забрав ювелірні прикраси.

"Поліція розпочала операцію по затриманню зловмисника. На місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Донецькій області", - зазначили в прес-службі.

Правоохоронці також звертаються до можливих свідків нападу з проханням надати інформацію про злочин або підозрюваного та повідомити на лінію 102. Конфіденційність гарантується.

Фото: наслідки пограбування магазину у Бахмуті (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у жовтня 2018 року оперативники поліції Києва затримали в Одесі одного з учасників розбійного нападу на столичний ювелірний магазин, внаслідок якого загинув охоронець. Затриманий виявився громадянином Росії. Через 11 днів у Києві поліцейські затримали ще одного співучасника нападу на ювелірний магазин. Затриманий також виявився громадянином Російської Федерації.

Зазначимо, що напад на ювелірний магазин у Києві стався у серпні цього року. Тоді щонайменше троє зловмисників увірвалися в ювелірну крамницю та забрали цінності на велику суму. Вони також відкрили стрілянину. Зловмисники поранили охоронця, який від отриманих травм помер.