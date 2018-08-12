У Києві введено спецплан для розшуку і затримання зловмисників

У Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.

Повідомляється, що правоохоронці ввели спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників.

Зазначимо, що повідомлення про напад на вулиці Щербакова надійшло о 20:00. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції.

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, 10 серпня в Києві біля автовокзалу відбулася бійка зі стріляниною.