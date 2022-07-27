Кількість жертв обстрілу Бахмуту зросла, рятувальні роботи тривають
Фото: Рятувальники у Бахмуті вилучили тіла загиблих після ранкового обстрілу (facebook.com/DSNSDon)
Рятувальники у Бахмуті продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи після ранкового обстрілу місцевого готелю. На теперішній час вдалося дістати з-під завалів декілька тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС в Донецькій області.
На теперішній момент рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, ще одну людину вдалося врятувати. Загалом постраждало 3 людини.
Рятувальні роботи тривають далі.
Нагадаємо, що вранці окупанти обстріляли Бахмут, в результаті було частково зруйновано місцевий готель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.