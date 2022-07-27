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Кількість жертв обстрілу Бахмуту зросла, рятувальні роботи тривають

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Україна, Середа 27 липня 2022 15:55
Кількість жертв обстрілу Бахмуту зросла, рятувальні роботи тривають Фото: Рятувальники у Бахмуті вилучили тіла загиблих після ранкового обстрілу (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Ілона Свиридова

Рятувальники у Бахмуті продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи після ранкового обстрілу місцевого готелю. На теперішній час вдалося дістати з-під завалів декілька тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС в Донецькій області.

На теперішній момент рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, ще одну людину вдалося врятувати. Загалом постраждало 3 людини.

Рятувальні роботи тривають далі.

Нагадаємо, що вранці окупанти обстріляли Бахмут, в результаті було частково зруйновано місцевий готель.

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