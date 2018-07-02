Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Бахмуте сотрудник следственного изолятора сбывал заключенным наркотики

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 14:50
Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)
Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Его задержали, когда он готовился заступить на смену

В Бахмуте (Донецкая область) полицейские задержали сотрудника следственного изолятора (СИЗО), который сбывал заключенным наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, злоумышленника задержали, когда он готовился заступить на смену.

Как отмечает пресс-служба полиции, было изъято три пакета амфетамина, три пакета порошкообразного вещества коричневого цвета, 20 мл. медицинский шприц, который был частично заполнен жидкостью коричневого цвета, и 11 пачек разных таблеток.

Фото: изъятые наркотики
 

Сообщается, что открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Сейчас решается вопрос о переквалификации преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали патрульного полицейского по подозрению в сбыте амфетамина.

В Крыму вышел из СИЗО украинец, осужденный за комментарии в соцсети Жители Одесской области выращивали коноплю в огородах
Теги публикации: Донецк, Бахмут, наркотики, СИЗО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь