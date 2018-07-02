В Бахмуте сотрудник следственного изолятора сбывал заключенным наркотики

Его задержали, когда он готовился заступить на смену

В Бахмуте (Донецкая область) полицейские задержали сотрудника следственного изолятора (СИЗО), который сбывал заключенным наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, злоумышленника задержали, когда он готовился заступить на смену.

Как отмечает пресс-служба полиции, было изъято три пакета амфетамина, три пакета порошкообразного вещества коричневого цвета, 20 мл. медицинский шприц, который был частично заполнен жидкостью коричневого цвета, и 11 пачек разных таблеток.

Фото: изъятые наркотики

Сообщается, что открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Сейчас решается вопрос о переквалификации преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали патрульного полицейского по подозрению в сбыте амфетамина.