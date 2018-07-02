У Бахмуті співробітник слідчого ізолятору збував ув’язненим наркотики

Його затримали, коли він готувався заступити на зміну

У Бахмуті (Донецька область) поліцейські затримали співробітника слідчого ізолятору (СІЗО), який збував ув'язненим наркотики. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, зловмисника затримали, коли він готувався заступити на зміну.

Як зазначає прес-служба поліції, було вилучено три пакети амфетаміну, три пакети порошкоподібної речовини коричневого кольору, 20 мл. медичний шприц, який був частково заповнений рідиною коричневого кольору, та 11 пачок різних пігулок.

Фото: вилучені наркотики

Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Наразі, вирішується питання про перекваліфікацію злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві затримали патрульного поліцейського за підозрою у збуті амфетаміну.