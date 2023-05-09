Ворог може витримувати "паузу". Гуменюк сказала, коли РФ може завдати нового удару

Російські війська можуть завдати чергового ракетного удару й протягом сьогоднішнього дня зважаючи на "символізм". Але не виключено, що ворог може вичекати і вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть", - каже Гуменюк.

За її словами, наразі в Чорному морі корабельне угрупування ворога складає 18 одиниць, з яких 5 ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі росіяни трохи "відстрілялися", але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" вони тримають напоготові.

"Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги", знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу "перемогу", - зазначила Гуменюк.

Вона не виключила, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі і протягом сьогоднішнього дня.

"Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження. Або ж навпаки протягом дня буде тривале очікування і вночі, або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару", - припускає Гуменюк.

Нагадаємо, що Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Загалом за дві хвилі обстрілу в ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. З них 23 знищено.

Додамо, раніше в ГУР МО попередили, що російські окупанти можуть вдатись до провокацій на 9 травня. Оскільки ворог часто обирає для цього символічні дати.

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