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"Бахмут в мініатюрі". ЗСУ відбили штурми окупантів в районі Авдіївки, - DeepState

Фото: російські окупанти провалили штурми на Авдіївському напрямку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Донецькій області українські військові в Соледарі ведуть важкі бої з російськими загарбниками, а на Авдіївському напрямку бійці ЗСУ відбили всі ворожі штурми, і окупанти продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу DeepState.

На Бахмутському напрямку ситуація загалом характеризується як контрольована, крім Соледара, де йдуть вуличні бої.

"Є підтвердження знаходження ворога в ЦНАПі (колишня школа №20)", - йдеться про те, що відбувається в Соледарі в нічному звіті.

Також зазначається, що не можна точно встановити місце, де було знято відео, поширене в мережі, з найманцем ПВК "Вагнер" у сольовій шахті, і точна ситуація у Соледарі залишається невідомою.

"Радимо чекати уточнень, утриматися від поширення неперевіреної інформації та вірити в Сили оборони України!" - йдеться у публікації.

На Авдіївському напрямку атаки російських окупантів відбито. Черговий ворожий штурм Невельського провалився, і "взагалі ситуація нагадує Бахмут в мініатюрі": щодня кілька разів малі групи противника пробують пройти, отримують поранених і вбитих, після чого повертаються назад.

Також було відбито штурм військами РФ позицій українських захисників біля Красногорівки неподалік Авдіївки.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському відрізку фронту продовжуються позиційні бої.

На Запорізькому і Таврійському напрямках, а також на півночі країни біля кордону з Білоруссю - без змін.

Раніше повідомлялося, що на підступах до позицій ЗСУ у Соледарі земля усіяна тілами окупантів.

Нагадаємо, 9 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара. Для наступу вони задіяли велику кількість штурмових груп, сформованих із найкращих резервів "вагнерівців".

Також 10 січня CNN з посиланням на одного із захисників Соледара писало, що у місті величезна "сіра зона", і позиції переходять із рук в руки.

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