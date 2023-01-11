"Бахмут в мініатюрі". ЗСУ відбили штурми окупантів в районі Авдіївки, - DeepState

В Донецькій області українські військові в Соледарі ведуть важкі бої з російськими загарбниками, а на Авдіївському напрямку бійці ЗСУ відбили всі ворожі штурми, і окупанти продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу DeepState .

На Бахмутському напрямку ситуація загалом характеризується як контрольована, крім Соледара, де йдуть вуличні бої.

"Є підтвердження знаходження ворога в ЦНАПі (колишня школа №20)", - йдеться про те, що відбувається в Соледарі в нічному звіті.

Також зазначається, що не можна точно встановити місце, де було знято відео, поширене в мережі, з найманцем ПВК "Вагнер" у сольовій шахті, і точна ситуація у Соледарі залишається невідомою.

"Радимо чекати уточнень, утриматися від поширення неперевіреної інформації та вірити в Сили оборони України!" - йдеться у публікації.

На Авдіївському напрямку атаки російських окупантів відбито. Черговий ворожий штурм Невельського провалився, і "взагалі ситуація нагадує Бахмут в мініатюрі": щодня кілька разів малі групи противника пробують пройти, отримують поранених і вбитих, після чого повертаються назад.

Також було відбито штурм військами РФ позицій українських захисників біля Красногорівки неподалік Авдіївки.

Ситуація на інших напрямках

На Сватівському відрізку фронту продовжуються позиційні бої.

На Запорізькому і Таврійському напрямках, а також на півночі країни біля кордону з Білоруссю - без змін.