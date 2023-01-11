"Бахмут в миниатюре". ВСУ отразили штурмы оккупантов в районе Авдеевки, - DeepState

В Донецкой области украинские военные в Соледаре ведут тяжелые бои с российскими захватчиками, а на Авдеевском направлении бойцы ВСУ отразили все вражеские штурмы, и оккупанты продолжают нести потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса DeepState .

На Бахмутском направлении ситуация в общем характеризуется как контролируемая, за исключением Соледара, где идут уличные бои.

"Есть подтверждение нахождения врага в ЦНАПе (бывшая школа №20)", - говорится о происходящем в Соледаре в ночном отчете.

Также отмечается, что нельзя точно установить место, где было снято видео, распространенное в сети, с наемником ЧВК "Вагнер" в солевой шахте, и точная ситуация в Соледаре остается неизвестной.

"Советуем ждать уточнений, воздержаться от распространения непроверенной информации и верить в Силы обороны Украины!" - говорится в публикации.

На Авдеевском направлении атаки российских оккупантов отбиты. Очередной вражеский штурм Невельского провалился, и "вообще ситуация напоминает Бахмут в миниатюре": каждый день по нескольку раз малые группы противника пробуют пройти, получают раненых и убитых, после чего возвращаются назад.

Также был отражен штурм войсками РФ позиций украинских защитников возле Красногоровки недалеко от Авдеевки.

Ситуация на других направлениях

На Сватовском отрезке фронта продолжаются позиционные бои.

На Запорожском и Таврической направлениях, а также на севере страны около границы с Белорусью - без изменений.