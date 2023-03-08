Бахмут не має бути оточений. Робимо все, поки ЗСУ паралельно готують наступ, - Зеленський

"Ми маємо думати в першу чергу про свій народ і ніхто не повинен бути оточений - це дуже важливо", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українські воєначальники кажуть йому, що ЗСУ мають триматися міцно у Бахмуті.

"Звичайно, ми повинні думати про життя наших військових. Але ми повинні робити все можливе, поки ми отримуємо зброю, провізію і наша армія готується до контрнаступу", - сказав Зеленський.

За його словами, українські військові бачать, що потрібно залишатися сильними в районі Бахмута, попри те, що РФ зруйнувала все місто.

"Військові допомагали дітям, цивільним виїжджати з міста - навіть до сьогоднішнього дня люди виїжджали з Бахмута. Ми допомагали всім", - додав Зеленський.

Боротьба за Бахмут

Нагадаємо, раніше президент пояснив стратегічну важливість оборони Бахмута.

Він заявив, Україна продовжує обороняти місто та не виводить війська, оскільки у разі окупації міста для росіян відкриється дорога до інших населених пунктів Донецької області.

Додамо, тим часом аналітики ISW вважають, що у Росії не вистачає можливостей для отримання оперативних результатів у випадку захоплення Бахмута - максимум це може бути для них лише тактичною перемогою.

Тим часом українські захисники проводять контратаки на захід від Бахмута.

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