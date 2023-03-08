Росіяни не зможуть стратегічно використати захоплення Бахмута, - ISW

У Росії не вистачає можливостей для отримання оперативних результатів у випадку захоплення Бахмута - максимум це може бути для них лише тактичною перемогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, у разі захоплення Бахмута, російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації. Так, якщо вони займуть Бахмут їм доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться: один у бік Костянтинівки, а інший у напрямку Слов’янська і Краматорська.

"Ці два потенційні напрями наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет переслідуванню тільки одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення", - зазначили в ISW.

Також там наголосили, що українські сили потужно зміцнили позиції на обох вищевказаних напрямках.

Крім цього, наразі у росіян не вистачає механізованих сил,необхідних для наступу на сам Бахмут, а "штурмові загони" не здатні вести маневрену війну.

"Передача структури російських сил, що триває, у бік невеликих штурмових загонів з використанням спрощеної тактики в поєднанні з зростаючими втратами серед найбільш ефективних російських військ, ймовірно, значно обмежить здатність російських військ належним чином використовувати будь-які шляхи наступу, відкриті після захоплення Бахмута", - підкреслили аналітики.

Тому, вважають вони, взяття Бахмута може стати не більш ніж тактичною перемогою.

Ключові висновки ISW