Бахмут не должен быть окружен. Делаем все, пока ВСУ параллельно готовят наступление, - Зеленский

"Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен - это очень важно", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинские военачальники говорят ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте.

"Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все возможное, пока мы получаем оружие, провизию и наша армия готовится к контрнаступлению", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские военные видят, что нужно оставаться сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что РФ разрушила весь город.

"Военные помогали детям, гражданским уезжать из города - даже до сегодняшнего дня люди уезжали из Бахмута. Мы помогали всем", - добавил Зеленский.

Борьба за Бахмут

Напомним, ранее президент объяснил стратегическую важность обороны Бахмута.

Он заявил, что Украина продолжает оборонять город и не выводит войска, поскольку в случае оккупации города для россиян откроется дорога в другие населенные пункты Донецкой области.

Тем временем аналитики ISW считают, что у России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута - максимум это может быть для них лишь тактической победой.

Тем временем украинские защитники проводят контратаки к западу от Бахмута.

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