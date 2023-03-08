ЗСУ проводять контратаки на захід від Бахмута: карти боїв від ISW

Українські захисники проводять контратаки на захід від Бахмута, в той час як росіяни окопуються в Запорізькій області, готуючись до ймовірного весняного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 7 березня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Гряниківки (54 км на північний захід від Сватового), Невського (17 км на північ від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), та Спірне (25 км на південь від Кремінної).

Опубліковані 7 березня геолокаційні кадри, на яких зображені російські війська, які штурмують і захоплюють українські позиції на північний захід від Кремінної, вказують на обмежене просування росіян. Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська не можуть захопити Стельмахівку (15 км на захід від Сватового) і Невське.

На відео, опублікованому 7 березня, стверджується, що в Луганській області діють особовий склад 375-го мотострілецького батальйону 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР". Опубліковані 7 березня геолокаційні кадри показують, як українська артилерія завдає ударів по п’яти російським танкам біля Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної), що вказує на подальшу деградацію російських механізованих сил у цьому районі.

Гайдай заявив, що російські війська збільшили кількість ударних хвиль на Кремінському та Білогорівському напрямках. На кадрах, опублікованих 7 березня, стверджується, що підрозділи 4-ї окремої механізованої бригади 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" обстрілюють ракетами українські позиції поблизу Кремінної.

Бої на Донбасі

Російські війська, ймовірно, захопили східну частину Бахмута, на схід від річки Бахмутка, після контрольованого відходу українських військ зі східного Бахмута станом на 7 березня. Російські війська продовжили наземні атаки в місті та його околицях 7 березня. Геолокаційні кадри опубліковані 6 березня і 7 показують російські позиції у східному Бахмуті в межах 200 метрів від річки Бахмутка та російські війська, які комфортно діють у районах у східному Бахмуті, де їх раніше не спостерігали.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 березня, також показують просування росіян у південно-західному Бахмуті. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують штурм Бахмута, а українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Федорівки (15 км на північний схід) і Білогорівки (20 км на північний схід); на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід), Ягідного (1 км на північний захід) і Залізянського (10 км на північний захід); на захід від Бахмута в районі Іванівського (5 км на захід) і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують відступати на захід від Бахмута. Один військовий блогер зазначив, що українські війська проводять контратаки на південний захід від Бахмута в районі траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут, щоб зберегти доступ до дороги. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що його війська вбили 11 тисяч українських військових у Бахмуті протягом лютого, а інші російські джерела також розширили заяви про великі втрати України.

7 березня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки в районі Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки), Новокалинового (10 км на північ від Авдіївки), Кам'янки (4 км на північний схід від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Бахмута); на північно-західній околиці Донецька поблизу Первомайського та Невельського; та на південно-західній околиці м. Донецьк біля м. Мар’їнка.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися на 300 метрів у невизначеному місці на північний захід від міста Донецьк. Інший російський "воєнкор" зазначив, що російська 114-та бригада 1-го Донецького армійського корпусу (раніше 11-й полк так званої "ДНР") діє на північ від Авдіївки та досягає успіхів у цьому районі. Він стверджував, що 114-та бригада намагається захопити Красногорівку, щоб перерізати трасу Е50 Донецьк-Покровське.

Військовий блогер наголосив на важливості Авдіївського фронту та стверджував, що успіх Росії на цьому напрямку становитиме серйозну загрозу українським можливостям. З літа 2022 року російські війська без значних успіхів намагаються взяти Авдіївку. Російський "воєнкор" також стверджував, що їхні війська просунулися в Мар’їнку.

Російські сили не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області 7 березня. Російські військові блогери продовжували попереджати, що українські сили поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька), схоже, готуються до наступу на виснажені та вразливі російські війська. Російський "воєнкор" опублікував відео, як артилерія 29-ї загальновійськової армії (СВО) завдає ударів по українських укріпленнях на Вугледарському напрямку Оперативно-тактичне формування "Каскад" так званої "ДНР" оприлюднило кадри захоплення його бойовиками українських полонених під Вугледаром у невстановлену дату.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджує, що українські війська намагаються провести операцію через Дніпро. 7 березня російський "воєнкор" заявив, що російська 126-а окрема бригада берегової оборони (22-й армійський корпус Чорноморського флоту) відбила українську спробу висадитися на острів Великий Потьомкін на південь від Херсона.

Повідомляється, що російські війська зводять оборону в Запорізькій області. 7 березня російський військовий блогер опублікував супутниковий знімок, на якому нібито видно, як російські війська будують оборонні рубежі на запорізькому напрямку. Він припустив, що російські війська могли будувати оборонні лінії, готуючись до українського контрнаступу в квітні 2023 року.

Інший "воєнкор" опублікував схожі супутникові зображення, назвавши передбачувану оборону "лінією Вагнера", вказуючи на те, що сили групи "Вагнера" можуть бути активними в цьому районі.Незрозуміло, натякав він на нову "лінію Вагнера" в Запорізькій області чи натякнув, що це продовження тієї лінії оборони, яка раніше була побудована на Донбасі.

"Воєнкор" розширив кадри від 7 березня, на яких нібито видно, як сили 291-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) обстрілюють українські позиції на запорізькому напрямку.

7 березня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.