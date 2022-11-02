Бахмут и Соледар - в эпицентре. В Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Интенсивность разная, потому что это динамика, это понятно. У нас были периоды, когда мы ежедневно подавали новости. Например, об освобожденных населенных пунктах. Есть периоды, когда у нас продолжается активная оборона, как сейчас. Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что есть Бахмут и Соледар и вообще Донецкое направление", - объяснила Маляр.

Она отметила, что ВСУ отбивают в сутки десятки атак врага. По ее словам, на Донецком направлении происходит взаимное движение обеих сторон. Если россияне продвигают вперед, украинские защитники реагируют и возвращают контроль.

"Это настолько происходит динамично, что когда мы делаем сводку и анализируем за сутки, то основное, что Украина ни одного сантиметра земли не сдает. Но процесс, который происходит - активная попытка врага выйти на границы Донецкой области, бои там продолжаются ожесточенные", - добавила заместитель Минобороны.

Маляр также подчеркнула, что главная задача для ВСУ - стабилизировать освобожденные территории и подготовиться к дальнейшему наступлению.

"Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на территориях, которые мы уже освободили. Там продолжаются стабилизационные меры. Поэтому сейчас фактически это основная задача", - заявила она.