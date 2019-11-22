Бахматюка объявили в розыск

Конечного владельца VAB банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, Национальное антикоррупционное бюро разыскивает Олега Бахматюка, который родился 14.08.1974.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили 8 лицам, среди которых действующие и бывшие сотрудники НБУ, ПАО "VAB Банк" и частные компаний, связанные с конечными бенифициарами "VAB Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен.

Эти средства Нацбанк предоставил "VAB Банка" в 2014 году как стабилизационный кредит, так как финансовая организация находилась в трудном положении. Однако, за 40 дней с момента выделения кредита НБУ признал как неплатежеспособный банк.

По этому делу Высший антикоррупционный суд начал взял под домашний арест члена Совета Национального банка Украины Николая Каленского, подозреваемого в завладении кредита Нацбанка на 1,2 млрд грн.

РБК-Украина писало, что НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку.