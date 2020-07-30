Бахматюк раскритиковал решение Апелляционной палаты ВАКС по делу VAB банка

Фото: Олег Бахматюк (latifundist.com)

По его словам, само заседание суда так же прошло с явными нарушениями закона

Решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство по делу Писарука и Бахматюка уже закрыто.

Об этом заявил акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк на официальном сайте компании.

"Судьи Апелляционной палаты ВАКС с грубыми нарушениями приняли решение, отменяющее решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и меня. Правда, решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство уже закрыто", - заявляет Бахматюк.

Он также отмечает, что об опасности пренебрежения законом и правами человека предупреждали юристы, Ассоциация адвокатов, Харьковская правозащитная группа.

"Свой однозначный вывод дал и Институт государства и права им.Корецкого НАН Украины. Однако произошло то, что произошло - ВАКС принятием этого решения вышел за пределы правового поля", - добавляет Бахматюк.

По его словам, само заседание суда так же прошло с явными нарушениями КПК.

Помимо этого, отмечает бизнесмен, Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Бахматюка в жалобе, которую они подали в другой суд - Печерского районного суда Киева, и закрыла производство, открытое другим, Печерским судом.

"Подчеркиваю, жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд! Ящик Пандоры открыт. Теперь можно пренебрегать решением любого суда в Украине и навязывать любому суду удобное решение, имея достаточное влияние в нашем государстве ", - заявил бизнесмен и сообщил, что эти нарушения будет рассматривать Европейский суд по правам человека и Высший совет правосудия.

Напомним, 5 июня Печерский районный суд Киева признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки Виталия Касько о возобновлении дела против Писарука и Бахматюка.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Ранее Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.