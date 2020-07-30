Бахматюк розкритикував рішення Апеляційної палати ВАКС у справі VAB банку

Фото: Олег Бахматюк (latifundist.com)

За його словами, саме засідання суду так само пройшло з явними порушеннями закону

Рішення Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника Генерального прокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження по справі Писарука і Бахматюка вже закрито.

Про це заявив акціонер агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк на офіційному сайті компанії.

"Судді Апеляційної палати ВАКС з грубими порушеннями прийняли рішення, яке скасовує рішення Печерського районного суду про закриття справи проти Олександра Писарука і мене. Щоправда, рішення Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника Генерального прокурора Віталія Касько, адже кримінальне провадження вже закрито", - заявляє Бахматюк.

Він також зазначає, що про небезпеку нехтування законом і правами людини попереджали юристи, Асоціація адвокатів, Харківська правозахисна група.

"Свій однозначний висновок й дав Інститут держави та права ім.Корецького НАН України. Однак сталося те, що сталося - ВАКС прийняттям цього рішення вийшов за межі правового поля", - додає Бахматюк.

За його словами, саме засідання суду так само пройшло з явними порушеннями КПК.

Крім цього, зазначає бізнесмен, Апеляційна палата ВАКС відмовила адвокатам Бахматюка у скарзі, яку вони подали в інший суд - Печерського районного суду Києва, та закрила провадження, відкрите іншим, Печерським судом.

"Підкреслюю, скарга була подана не в Апеляційну палату ВАКС, а в Печерський суд! Ящик Пандори відкрито. Тепер можна нехтувати рішенням будь-якого суду в Україні та нав'язувати будь-якого суду зручне рішення, маючи достатній вплив в нашій державі ", - заявив бізнесмен і повідомив, що ці порушення буде розглядати Європейський суд з прав людини та Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, 5 червня Печерський районний суд Києва визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Руслана Рябошапки Віталія Касько про поновлення справи проти Писарука і Бахматюка.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Раніше Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, проте відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.