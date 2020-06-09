Суд признал незаконным возобновление дела против Писарука и Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Решение суда не подлежит обжалованию

5 июня Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки Виталия Касько о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Своим решением суд обязал генерального прокурора отменить это постановление.

Об этом пишут "Украинские новости" , публикуя соответствующее решение суда, передает РБК-Украина.

Так, суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора и признал противоправным нерассмотрение ходатайства об отмене постановления Виталия Касько как такого, что было вынесено незаконно.

Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Во исполнение решения суда генпрокурор должен отменить скандальное постановление. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Ране экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк заявил, что незаконное постановление о возбуждении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместитель генпрокурора Каско подписал по указанию бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Мы неоднократно заявляли, что это постановление было вынесено Касько с нарушением всех норм и принципов права. Это было подтверждено также выводами целого ряда ведущих экспертов. В конце-концов суд окончательно поставил точку и остановил этот беспредел - решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. В незаконном решении Касько была очевидна политическая мотивированность. Речь идет о преследовании, гонениях лично меня и моей компании группой людей, которые используют власть в своих, а не государственных интересах. Это постановление было вынесено Касько в сговоре с экс-главой Офиса президента Богданом и директором НАБУ Артемом Сытником, который действовал из мотивов личной мести. Это незаконное решение Касько сделало заложником большую и важную для экономики страны компанию, которая дает достойную работу 27 000 украинцев, которая за последние три года уплатила 7,7 млрд налогов и создает 1% ВВП нашей страны", - заявил Бахматюк.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Кроме того, Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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Автор: РБК-Украина