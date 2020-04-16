Бахматюк предложил государству вернуть 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков

Фото: Олег Бахматюк (ULF)

Бизнесмен предлагает использовать мировой опыт урегулирования таких задолженностей

Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Офису генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн. Об этом говорится в обращении Олега Бахматюка на сайте компании, передает РБК-Украина.

Сейчас основным источником возврата средств кредиторам и государственному бюджету является продажа активов неплатежеспособных банков, что в среднем приносит государству лишь около 1% от задолженности.

Олег Бахматюк считает, что для государства в нынешних условиях мирового экономического кризиса важен быстрый и максимальный возврат средств и выступает с предложением возвращения государству 8 млрд грн в течение 5 лет. Это также позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предлагает использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей.

"Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Прошу Вас поддержать это предложение как отвечающее интересам государства ", - говорится в обращении-меморандуме бизнесмена.

В тексте меморандума также содержатся предложения по урегулированию проблемной задолженности путем реструктуризации, что позволит получить 8 млрд гривен в бюджет государства. Первый платеж в сумме 1 млрд грн будет осуществлен в течение 2020 года, полная выплата оставшейся суммы - в течение следующих 5 лет без отсрочки выплат по телу кредита.

Напомним, ранее экс-владелец "ВиЭйБи банка" Олег Бахматюк предлагал выплату задолженности банка перед государством в сумме 8 млрд грн с применением механизмов реструктуризации. Однако, ответа на свое предложение от НБУ и ФГВФЛ бизнесмен не получил.