Бах предложил собрать деньги для восстановления спортивных объектов Украины

"Сегодня господин президент (Бах, - ред.) сообщил о выделении нового пакета поддержки для украинских олимпийцев. Мы очень ценим это. Я благодарен господину президенту за инициативу провести специальную донорскую конференцию под эгидой Международного олимпийского комитета ради восстановления спортивной инфраструктуры Украины", - отметил Зеленский.

Как уточнил Бах, спортивное сообщество посмотрит на результаты донорской конференции в Лугано, после чего определится с конференцией под эгидой МОК.