Бах запропонував зібрати гроші для відновлення спортивних об'єктів України

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах запропонував провести донорську конференцію для відновлення спортивних об'єктів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського після зустрічі з главою МОК Томасом Бахом.
"Сьогодні пан президент (Бах, - ред.) повідомив про виділення нового пакету підтримки для українських олімпійців. Ми дуже цінуємо це. Я вдячний пану президенту за ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету заради відновлення спортивної інфраструктури України", - зазначив Зеленський.
Як уточнив Бах, спортивне співтовариство подивиться на результати донорської конференції в Лугано, після чого визначиться з конференцією під егідою МОК.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, скільки спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій в Україні.
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