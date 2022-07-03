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Бах запропонував зібрати гроші для відновлення спортивних об'єктів України

Фото: президент МОК Томас Бах (twitter.com/iocmedia)
Автор: Артем Горовенко

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах запропонував провести донорську конференцію для відновлення спортивних об'єктів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського після зустрічі з главою МОК Томасом Бахом.

"Сьогодні пан президент (Бах, - ред.) повідомив про виділення нового пакету підтримки для українських олімпійців. Ми дуже цінуємо це. Я вдячний пану президенту за ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету заради відновлення спортивної інфраструктури України", - зазначив Зеленський.

Як уточнив Бах, спортивне співтовариство подивиться на результати донорської конференції в Лугано, після чого визначиться з конференцією під егідою МОК.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, скільки спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій в Україні.

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