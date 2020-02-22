В Багдаде прогремела серия взрывов, есть пострадавшие

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Сообщается о как минимум 17 пострадавших

В столице Ирака Багдаде прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, в разных районах города сработали почти одновременно семь взрывных устройств. Сообщается о как минимум 17 пострадавших.

В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

Напомним, в ночь на 16 февраля в Багдаде ракетному удару подверглась военная база сил коалиции. Также в районе посольства США упало несколько ракет. Тогда никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что 13 февряля в Ираке неизвестные совершили ракетный обстрел военной авиабазы, где базируются американские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов авиабаз США в Ираке более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы. Пентагон отказался комментировать данную информацию.

Соединенные Штаты направили подкрепление на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке. На авиабазу в провинции Анбар были перекинуты несколько крупных военных подразделений США. Военные должны приступить к строительству новых защитных укреплений.