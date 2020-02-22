У Багдаді прогриміла серія вибухів, є постраждалі

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Повідомляється про щонайменше 17 постраждалих

У столиці Іраку Багдаді прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

За попередніми даними, в різних районах міста спрацювали майже одночасно сім вибухових пристроїв. Повідомляється про щонайменше 17 постраждалих.

В даний час на місці події працюють співробітники спеціальних служб.

Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв.

Нагадаємо, в ніч на 16 лютого в Багдаді ракетному удару піддалася військова база сил коаліції. Також в районі посольства США упало кілька ракет. Тоді ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що 13 февряля в Іраку невідомі здійснили ракетний обстріл військової авіабази, де базуються американські військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу авіабаз США в Іраку більше 100 американських військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми. Пентагон відмовився коментувати дану інформацію.

Сполучені Штати направили підкріплення на військову базу Айн-ель-Асад в Іраку. На авіабазу в провінції Анбар були перекинуті кілька великих військових підрозділів США. Військові повинні приступити до будівництва нових захисних укріплень.