У Сербії пройшли багатотисячні протести: що стало причиною

Мітингувальники в Белграді розділилися на два табори - ті, хто підтримують президента Александара Вучича і ті, хто проти нього. У натовп, який обмінювався вигуками, летіли пляшки і сигнальні ракети.

До прихильників і опонентів президента країни Александара Вучича вийшла поліція, щоб припинити заворушення. Вони розділили тисячі сербів, щоб запобігти масовим бійкам.

Чому виник протест

Напруга в Белграді зросла після масштабного мітингу в Нові-Саді напередодні, присвяченого роковинам трагедії на місцевому вокзалі, де рік тому загинули 16 людей. Саме ця подія стала поштовхом до тривалих студентських протестів проти влади Вучича, який керує країною вже 13 років.

Протест у Белграді відбувся на підтримку Діани Хркі - матері одного із загиблих у трагедії Стефана Хркі. Вона оголосила голодування біля парламенту, поруч із наметовим містечком прихильників Вучича, яке стоїть там із березня. Подібні акції відбулися також у Нові-Саді та низці інших міст.

Мітингувальники звинувачують владу в корупції та кумівстві під час реконструкції вокзалу, що, на їхню думку, призвело до порушення правил безпеки та обвалу бетонної конструкції. Хрка вимагає притягнути до відповідальності винних у загибелі 16 осіб, звільнити затриманих активістів і провести дострокові парламентські вибори.

За даними місцевих ЗМІ, за останні місяці сербська влада посилила тиск на протестний рух: сотні демонстрантів затримано, акції розганяли силою. Проурядові медіа називають студентів-активістів "терористами" і звинувачують їх у провокуванні насильства.