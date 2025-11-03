В Сербии прошли многотысячные протесты: что стало причиной

В Сербии в воскресенье, 2 ноября, вновь прошли протесты, которые в том числе добрались до столицы города Белград. На этот раз подовом стала годовщина трагедии в Нови-Саде, где на вокзале погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аssociated Рress.
Митингующие в Белграде разделились на два лагеря - те, кто поддерживают президента Александара Вучича и те, кто против него. В толпу, которая обменивалась возгласами, летели бутылки и сигнальные ракеты.
К сторонникам и оппонентам президента страны Александара Вучича вышла полиция, чтобы прекратить беспорядки. Они разделили тысячи сербов, чтобы предотвратить массовые драки.
Напряжение в Белграде возросло после масштабного митинга в Нови-Саде накануне, посвященного годовщине трагедии на местном вокзале, где год назад погибли 16 человек. Именно это событие стало толчком к длительным студенческим протестам против власти Вучича, который руководит страной уже 13 лет.
Протест в Белграде состоялся в поддержку Дианы Хрки - матери одного из погибших в трагедии Стефана Хрки. Она объявила голодовку возле парламента, рядом с палаточным городком сторонников Вучича, который стоит там с марта. Подобные акции прошли также в Нови-Саде и ряде других городов.
Митингующие обвиняют власти в коррупции и кумовстве во время реконструкции вокзала, что, по их мнению, привело к нарушению правил безопасности и обвалу бетонной конструкции. Хрка требует привлечь к ответственности виновных в гибели 16 человек, освободить задержанных активистов и провести досрочные парламентские выборы.
По данным местных СМИ, за последние месяцы сербские власти усилили давление на протестное движение: сотни демонстрантов задержаны, акции разгонялись силой. Проправительственные медиа называют студентов-активистов "террористами" и обвиняют их в провоцировании насилия.
Как мы сообщали, в сентябре полиция в Сербии применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов и оппозиционных активистов, которые требовали досрочных выборов и отставки президента Александара Вучича.
Напомним, студенческие протесты в Сербии начались год назад после того, как в северном городе Нови-Сад обвалился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек.
Официально суд в Сербии арестовал 13 человек по делу трагедии в Нови-Саде. Среди обвиняемых - экс-министры торговли и инфраструктуры.