В Сербии прошли многотысячные протесты: что стало причиной

Митингующие в Белграде разделились на два лагеря - те, кто поддерживают президента Александара Вучича и те, кто против него. В толпу, которая обменивалась возгласами, летели бутылки и сигнальные ракеты.

К сторонникам и оппонентам президента страны Александара Вучича вышла полиция, чтобы прекратить беспорядки. Они разделили тысячи сербов, чтобы предотвратить массовые драки.

Почему возник протест

Напряжение в Белграде возросло после масштабного митинга в Нови-Саде накануне, посвященного годовщине трагедии на местном вокзале, где год назад погибли 16 человек. Именно это событие стало толчком к длительным студенческим протестам против власти Вучича, который руководит страной уже 13 лет.

Протест в Белграде состоялся в поддержку Дианы Хрки - матери одного из погибших в трагедии Стефана Хрки. Она объявила голодовку возле парламента, рядом с палаточным городком сторонников Вучича, который стоит там с марта. Подобные акции прошли также в Нови-Саде и ряде других городов.

Митингующие обвиняют власти в коррупции и кумовстве во время реконструкции вокзала, что, по их мнению, привело к нарушению правил безопасности и обвалу бетонной конструкции. Хрка требует привлечь к ответственности виновных в гибели 16 человек, освободить задержанных активистов и провести досрочные парламентские выборы.

По данным местных СМИ, за последние месяцы сербские власти усилили давление на протестное движение: сотни демонстрантов задержаны, акции разгонялись силой. Проправительственные медиа называют студентов-активистов "террористами" и обвиняют их в провоцировании насилия.