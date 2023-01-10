Во многих областях лимиты уже превышены. Какая ситуация со светом в Украине сейчас

Во многих областях лимиты потребления электроэнергии уже превышены, поэтому применяются аварийные отключения. Потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения. Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

К тому же, как отметили в "Укрэнерго", в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий.

В компании обратились к украинцам с просьбой умно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно.

"Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - добавили в "Укрэнерго".