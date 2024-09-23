У багатьох містах України практично зникли горобці: яка причина

У багатьох населених пунктах України майже зникли горобці. Орнітологи б'ють на сполох, бо ці пернаті є важливою частиною екосистеми.

Чому у містах зникають горобці та до яких наслідків це призводить, РБК-Україна розповідає з посиланням на mukachevo.net.

Чому зникають горобці: основні причини

Українське товариство охорони птахів оголосило 2024 рік роком горобця хатнього, бо його чисельність щороку скорочується. В Україні живуть 3 види горобців – хатній, польовий (який має чорну пляму на щоці) та чорногрудий, який заселяє Придунав’я.

За даними експерта Дунайсько-Карпатської програми Андрія Кийко, горобці зникають з кількох причин:

зменшується кількість приватних будинків, під стріхами та шифером яких люблять гніздитися горобці. Змінились і технології будівництва: немає щілин, все ізольовано, скрізь бетон і пластик;

смітники, які були кормовою базою пташок, тепер не підходять для добування їжі: сміття здебільшого викидають у щільних поліетиленових пакетах, у закриті пластикові контейнери. Тому птахам важко дістатися до харчових відходів;

зменшилася кількість домашніх господарств, де тримають свійську птицю. Тут завжди можна було знайти трохи зерна;

зникли колгоспні токи та елеватори, де висипалась на подвір’ях та розсипалась по дорозі значна кількість зерна (пшениця, овес, жито), що є частиною раціону горобців;

велика чисельність котів у містах, які полюють на горобців;

гучні святкування у містах з петардами та іншою піротехнікою (до війни).

Є й інші причини, чому горобці зникають із міст. Львівський орнітолог Вадим Жуленко зауважив, що одним із факторів є надмірне прибирання. Зрізані гілки чи дерева не залишають у місті, а в цих гілках люблять жити горобці.

За його словами, через це у центральній частині Львова майже зникли ці птахи. Схожа ситуація й у Харкові.

"У місті майже зникли горобці та синиці. Влітку ці птахи стають "заслоном" розмноженню всяких шкідливих комах. Своїх пташенят вони саме комахами і вигодовують. У зимовий період ці птахи харчуються насінням трави й інших рослин. Тепер трави немає й у них немає місць для гніздування. Дерева стоять обпиляні, кущі "вибриті", - пояснила місцева екоактивістка Галина Турчина.

Фото: Для горобців у містах мало їжі (pixabay.com)

До яких наслідків призводить зникнення горобців у містах

Пара горобців за період вигодовування одного виводку знищує близько 30 тисяч комах, розповіла старший науковий співробітник Закарпатського обласного краєзнавчого музею Руслана Джахман. Тому зникнення цих пернатих шкодить довкіллю.

За словами Галини Турчини, результатом скорочення чисельності птахів стає загибель дерев – на них посилено починають розмножуватися шкідники.