Во многих городах Украины практически исчезли воробьи: какая причина

Во многих населенных пунктах Украины почти исчезли воробьи. Орнитологи бьют тревогу, потому что эти пернатые являются важной частью экосистемы.

Почему в городах исчезают воробьи и к каким последствиям это приводит, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на mukachevo.net.

Почему исчезают воробьи: основные причины

Украинское общество охраны птиц объявило 2024 год годом воробья домашнего, потому что его численность ежегодно сокращается. В Украине живут 3 вида воробьев – домашний, полевой (имеющий черное пятно на щеке) и черногрудый, заселяющий Придунавье.

По данным эксперта Дунайско-Карпатской программы Андрея Кийко, воробьи исчезают по нескольким причинам:

уменьшается количество частных домов, под крышами и шифером которых любят гнездиться воробьи. Изменились и технологии строительства: нет щелей, все изолировано, всюду бетон и пластик;

мусорники, которые были кормовой базой птиц, теперь не подходят для добывания пищи: мусор в большинстве своем выбрасывают в плотных полиэтиленовых пакетах, в закрытые пластиковые контейнеры. Поэтому птицам трудно добраться до пищевых отходов;

уменьшилось количество домашних хозяйств, где держат домашнюю птицу. Здесь всегда можно было найти немного зерна;

исчезли колхозные токи и элеваторы, где высыпалось во дворах и рассыпалось по дороге значительное количество зерна (пшеница, овес, рожь), что является частью рациона воробьев;

большая численность кошек в городах, которые охотятся на воробьев;

громкие празднования в городах с петардами и другой пиротехникой (до войны).

Есть и другие причины, почему воробьи исчезают из городов. Львовский орнитолог Вадим Жуленко отметил, что одним из факторов является чрезмерная уборка. Срезанные ветки или деревья не оставляют в городе, а в этих ветках любят жить воробьи.

По его словам, из-за этого в центральной части Львова почти исчезли эти птицы. Похожая ситуация и в Харькове.

"В городе почти исчезли воробьи и синицы. Летом эти птицы становятся "заслоном" размножению всяких вредных насекомых. Своих птенцов они именно насекомыми и выкармливают. В зимний период эти птицы питаются семенами травы и других растений. Теперь травы нет и у них нет мест для гнездования. Деревья стоят обпиленные, кусты "выбриты", - пояснила местная экоактивистка Галина Турчина.

Фото: Для воробьев в городах мало еды ( pixabay.com )

К каким последствиям приводит исчезновение воробьев в городах

Пара воробьев за период вскармливания одного выводка уничтожает около 30 тысяч насекомых, рассказала старший научный сотрудник Закарпатского областного краеведческого музея Руслана Джахман. Поэтому исчезновение этих пернатых вредит окружающей среде.

По словам Галины Турчины, результатом сокращения численности птиц становится гибель деревьев – на них усиленно начинают размножаться вредители.