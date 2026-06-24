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Багатодітного батька 9 днів тримали в підвалі ТЦК на Миколаївщині, справа дійшла до суду

17:05 24.06.2026 Ср
2 хв
Слідчі показали підвал, у якому могли тримати чоловіка
aimg Марія Науменко
Фото: працівники ДБР проводять слідчі дії у справі щодо посадовців ТЦК на Миколаївщині (dbr.gov.ua)

Після мобілізаційних заходів багатодітний батько опинився в одному з ТЦК Миколаївської області, де, за даними слідства, його незаконно утримували та били.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, наприкінці 2025 року під час мобілізаційних заходів до ТЦК доставили багатодітного батька, який виховує п'ятьох дітей та мав проблеми зі здоров'ям. Після примусового проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до військової служби.

У ДБР зазначили, що дві військові частини відмовилися приймати чоловіка через стан здоров'я. Після цього, за версією слідства, посадовці центру комплектування вирішили домогтися його мобілізації будь-якою ціною.

Що встановило слідство

Правоохоронці встановили, що потерпілого протягом дев'яти днів незаконно утримували, зокрема в підвальному приміщенні. За даними слідства, до нього застосовували фізичне насильство та психологічний тиск.

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Чоловіка нібито змушували погодитися на мобілізацію "добровільно" або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК.

Фото: підвальне приміщення, де, за даними слідства, незаконно утримували потерпілого (dbr.gov.ua)

Звільнили його лише після того, як побачили численні набряки та інші тілесні ушкодження. Після цього чоловік звернувся по медичну допомогу.

Згідно з матеріалами справи, потерпілий отримав струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв'язування.

Кого судитимуть

Перед судом постануть виконувач обов'язків начальника четвертого відділу Вознесенського районного ТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих.

Їм інкримінують катування та незаконне позбавлення волі, вчинені групою осіб. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше в Одеській області ДБР затримало шістьох працівників районного ТЦК та трьох їхніх спільників, яких підозрюють у викраденні та катуванні чоловіків під час мобілізаційних заходів.

Усім фігурантам оголосили підозри, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Мобілізація в УкраїніТЦКМиколаївська областьДБР