Многодетного отца 9 дней держали в подвале ТЦК Николаевской области, дело дошло до суда

По данным следствия, в конце 2025 года во время мобилизационных мероприятий в ТЦК доставили многодетного отца, который воспитывает пятерых детей и имел проблемы со здоровьем. После принудительного прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к военной службе.

В ДБР отметили, что две воинские части отказались принимать мужчину из-за состояния здоровья. После этого, по версии следствия, чиновники центра комплектования решили добиться его мобилизации любой ценой.

Что установило следствие

Правоохранители установили, что потерпевшего в течение девяти дней незаконно содержали, в том числе в подвальном помещении. По данным следствия, к нему применялось физическое насилие и психологическое давление.

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Мужчину якобы заставляли согласиться на мобилизацию "добровольно" или подписать документы об отсутствии претензий к работникам ТЦК.

Фото : подвальное помещение, где, по данным следствия, незаконно содержали потерпевшего (dbr.gov.ua)

Уволили его только после того, как увидели многочисленные отеки и другие телесные повреждения. После этого мужчина обратился за медицинской помощью.

Согласно материалам дела, пострадавший получил сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, а также инфицированные раны от связывания.

Кого будут судить

Перед судом предстанут исполняющий обязанности начальника четвертого отдела Вознесенского районного ТЦК и СП Николаевской области и двое его подчиненных.

Им инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы, совершенные группой лиц. В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.