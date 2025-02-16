Багатодітні сім'ї в Україні мають низку пільг і держпідтримку: як отримати статус

Багатодітні сім'ї в Україні мають низку пільг та підтримку від держави. Подати заяву на отримання відповідного статусу може один із батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Миколаївської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Отримати статус багатодітної може та сім'я, що виховує трьох і більше дітей (включаючи дітей до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти).
Хто може отримати статус багатодітні сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)
В цілому багатодітні сім'ї в Україні мають такі пільги:
Пільги, доступні багатодітній сім'ї (інфографіка: facebook.com/mykoda)
Крім того, держава підтримує багатодітні сім'ї шляхом надання щомісячної допомоги у розмірі 2100 гривень на третю та наступну дитину (до 6 років).
Ці виплати починаються з народження третьої дитини й тривають до досягнення нею 6-річного віку.
Для того, щоб оформити статус багатодітної сім'ї, один із батьків має звернутися:
При цьому потрібні такі документи:
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