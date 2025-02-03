Компенсація за послуги няні в Україні: хто має право та як отримати виплати в умовах війни

Батьки та опікуни дітей, які потребують додаткового догляду, можуть отримати фінансову підтримку від держави завдяки програмі "Муніципальна няня". Вона передбачає часткове відшкодування витрат на послуги няні.

Хто може скористатися послугою в умовах війни, РБК-Україна розповідає із посиланням на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

Муніципальна няня - це фізична особа-підприємець або юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка офіційно надає послуги з догляду за дитиною до трьох років. Уряд компенсує частину її заробітної плати.

Омбудсман звертає увагу на те, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом ще трьох місяців після його закінчення послуга буде доступною не лише для українців, а й для іноземців та осіб без громадянства, які доглядають за дитиною до 6 років.

Хто може скористатися послугою

Програма доступна для батьків та опікунів дітей до трьох років, які потребують додаткового догляду, зокрема:

дітей з інвалідністю;

дітей з тяжкими перинатальними ураженнями нервової системи;

дітей із рідкісними (орфанними), онкологічними або онкогематологічними захворюваннями;

дітей з тяжкими психічними розладами;

дітей із цукровим діабетом I типу;

дітей, які отримали тяжку травму;

дітей, які потребують трансплантації органів або паліативної допомоги;

дітей, у яких один із батьків або опікунів має інвалідність I чи II групи.

Додаткові умови під час воєнного стану

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення право на користування послугою розширено. Допомогу можуть отримати:

батьки дітей з інвалідністю до шести років;

батьки дітей до шести років з тяжкими хворобами та вадами розвитку;

батьки дітей до шести років, які отримали тяжку травму чи потребують трансплантації;

внутрішньо переміщені особи з дітьми до трьох років;

батьки дітей до шести років, які проживають у районах, де неможливо забезпечити функціонування дитсадків.

Як скористатися послугою

Для того, щоб отримати послугу, насамперед потрібно знайти няню, яка є фізичною особою-підприємцем (ФОП) або юридичною особою на спрощеній системі оподаткування. Після цього треба укласти договір, у якому вказати умови надання послуг, суму оплати та відповідальність сторін. Потім потрібно подати документи до місцевого органу соціального захисту, серед яких:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

договір з нянею;

чеки або виписки, що підтверджують оплату послуг.

Після того, як ви зробили усе вищезазначене, потрібно дочекатися рішення. Його повідомлять впродовж 10 робочих днів.

У процесі користування послугами муніципальної няні потрібно буде щомісяця надавати докази оплати послуг для отримання компенсації.

Розмір компенсації

Компенсація виплачується у розмірі однієї мінімальної зарплати (з 1 січня 2023 року це 6700 гривень). Виплати здійснюються щомісяця, але не більше ніж за 165 годин догляду на місяць.

Якщо у вас виникли проблеми з отриманням компенсації, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: