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В Україні затвердили порядок компенсацій за "пакунок малюка": деталі

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 16:25
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В Україні затвердили порядок компенсацій за "пакунок малюка": деталі Фото: Уряд вводить новий механізм компенсацій (flickr.com.National.Bank.Of.Ukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні затверджено порядок виплати грошової компенсації за "пакунок малюка". Це стане можливим після завершення пілотного проекту з монетизації допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Це рішення ухвалене з метою забезпечення виплати компенсації після завершення реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2024 роках.

Новий порядок визначає умови та механізм виплати компенсації, що дозволяє забезпечити грошову допомогу після завершення пілотного проекту.

Пакунок малюка

"Пакунок малюка" - це спеціальний набір, який надається новонародженим дітям в Україні. Він є соціальною допомогою, спрямованою на підтримку батьків у перші місяці життя дитини. Його надає держава відповідно до програми підтримки сімей із новонародженими.

Грошова компенсація за "Пакунок малюка" є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.

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