Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус

Как получить статус многодетной семьи и о каких льготах идет речь

Получить статус многодетной может та семья, которая воспитывает трех и более детей (включая детей до 23 лет, учащихся на дневной или дуальной форме получения образования).



Кто может получить статус многодетные семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)

В целом многодетные семьи в Украине имеют следующие льготы:

50% скидки на жилищно-коммунальные услуги в пределах норм, предусмотренных законодательством;

50% скидки на стоимость твердого топлива для домов без центрального отопления;

бесплатное получение для детей медикаментов по рецептам;

бесплатный проезд для детей в общественном транспорте (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных и междугородных маршрутов (независимо от расстояния и места жительства);

бесплатное оздоровление и отдых для детей.



Льготы, доступные многодетной семье (инфографика: facebook.com/mykoda)

Кроме того, государство поддерживает многодетные семьи путем предоставления ежемесячной помощи в размере 2100 гривен на третьего и последующего ребенка (до 6 лет).

Эти выплаты начинаются с рождения третьего ребенка и продолжаются до достижения им 6-летнего возраста.

Господдержка многодетных семей в Украине (инфографика: facebook.com/mykoda)

Для того чтобы оформить статус многодетной семьи, один из родителей должен обратиться:

в органы социальной защиты населения;

в отделение Пенсионного фонда или ЦНАП;

в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Куда обращаться для оформления статуса многодетной семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)

При этом нужны следующие документы:

заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы (оформляется в Пенсионном фонде или на портале ПФУ);

документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение льготника, справки и т.д.);

паспорт гражданина Украины (или вид на жительство);

РНУКПП (идентификационный код) или паспорт с отметкой об отказе от его получения;

документ, подтверждающий место жительства (при необходимости).

Документы, которые нужны для оформления статуса многодетной семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)