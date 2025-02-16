Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и поддержку от государства. Подать заявление на получение соответствующего статуса может один из родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Получить статус многодетной может та семья, которая воспитывает трех и более детей (включая детей до 23 лет, учащихся на дневной или дуальной форме получения образования).
Кто может получить статус многодетные семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)
В целом многодетные семьи в Украине имеют следующие льготы:
Льготы, доступные многодетной семье (инфографика: facebook.com/mykoda)
Кроме того, государство поддерживает многодетные семьи путем предоставления ежемесячной помощи в размере 2100 гривен на третьего и последующего ребенка (до 6 лет).
Эти выплаты начинаются с рождения третьего ребенка и продолжаются до достижения им 6-летнего возраста.
Для того чтобы оформить статус многодетной семьи, один из родителей должен обратиться:
При этом нужны следующие документы:
Напомним, ранее в Украине утвердили порядок компенсаций за "пакунок малюка".
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