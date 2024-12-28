Багато техніки і близько 1700 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ситуація на фронті та російські обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Тим часом в окупованих районах Херсонської області масово дезертирують російські військовослужбовці. Проти них уже використовують загороджувальні загони.

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Внаслідок падіння БпЛА у Миколаєві загорівся дах багатоповерхового будинку.

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