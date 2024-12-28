Много техники и около 1700 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ситуация на фронте и российские обстрелы

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются возле Торецка, Великой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Тем временем в оккупированных районах Херсонской области массово дезертируют российские военнослужащие. Против них уже используют заградительные отряды.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В результате падения БпЛА в Николаеве загорелась крыша многоэтажного дома.

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