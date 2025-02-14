Багато техніки і 1200 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ситуація на фронті й атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у двох районах Харківської та Донецької областей.

Минулої ночі російські терористи вдарили з авіації по Сумсьскій громаді. Внаслідок атаки постраждала людина.

Також цієї ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

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