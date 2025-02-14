Много техники и 1200 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в двух районах Харьковской и Донецкой областей.

Прошлой ночью российские террористы ударили из авиации по Сумской общине. В результате атаки пострадал человек.

Также этой ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

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