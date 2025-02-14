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Много техники и 1200 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Фото: захватчики продолжают терять большое количество техники на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 13 на 14 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1200 солдат, 152 беспилотника и 81 артиллерийскую систему. Общее число потерянной противником техники за сутки составляет 278 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 855 480 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 10 057 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 910 (+16) ед;
  • артиллерийских систем - 23 115 (+81) ед;
  • РСЗО - 1282 (+4) ед;
  • средства ПВО - 1066 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 224 (+152) ед;
  • крылатых ракет - 3063 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 252 (+156) ед;
  • специальной техники - 3745 (+1) ед.

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в двух районах Харьковской и Донецкой областей.

Прошлой ночью российские террористы ударили из авиации по Сумской общине. В результате атаки пострадал человек.

Также этой ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

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