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Багато техніки і 1160 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Фото: за добу росіяни втратили на війні в Україні близько 1200 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 12 на 13 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 російських солдатів, 36 артилерійських систем і систему ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 593 160 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 8455 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 385 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 16 764 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1146 од.;
  • засоби ППО - 920 (+1) од.;
  • літаків - 366 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 491 (+19) од.;
  • крилатих ракет - 2426 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 649 (+59) од.;
  • спеціальної техніки - 2806 (+5) од.

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відбили кілька позицій біля Сіверська та Нью-Йорка у Донецькій області, однак війська агресора продовжують тиснути на кількох напрямках.

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