Много техники и 1160 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ

Ночная атака на Украину и ситуация на фронте

Напомним, по данным ISW, Силы обороны отбили несколько позиций у Северска и Нью-Йорка в Донецкой области, но войска агрессора продолжают давить на нескольких направлениях.

Прошлой ночью захватчики атаковали Украину десятками ударных дронов "Шахед" и баллистическим вооружением.

В Киеве и многих областях на протяжении ночи объявляли воздушную тревогу четыре раза.

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