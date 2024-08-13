Много техники и 1160 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 12 на 13 августа, россияне потеряли на фронте 1160 российских солдат, 36 артиллерийских систем и систему ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, Силы обороны отбили несколько позиций у Северска и Нью-Йорка в Донецкой области, но войска агрессора продолжают давить на нескольких направлениях.
Прошлой ночью захватчики атаковали Украину десятками ударных дронов "Шахед" и баллистическим вооружением.
В Киеве и многих областях на протяжении ночи объявляли воздушную тревогу четыре раза.
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